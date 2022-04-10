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Уряд виділив гроші на відбудову звільнених міст

Ольга Денисяка

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Кабмін виділив з резервного фонду перший мільярд гривень на відбудову звільнених від російських військ територій. Про це у Телеграмі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що кошти підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури. Зокрема, 400 млн грн виділили для Київської області, по 250 млн грн Чернігівській та Сумській областям та ще 100 млн грн для Житомирщини.

За словами перм’єр-міністра, кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби. Розпорядником коштів будуть військово-цивільні адміністрації в кожній області. З боку Уряду координувати процес буде Міністерство розвитку громад та територій.

Шмигаль додав, що лише перший етап, і «попереду буде ще багато роботи з капітальної відбудови нашої країни. До цього ми приступимо одразу після нашої перемоги».

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