Українські військові поїдуть закордон опанувати сучасну зброю НАТО?

Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу, пише Українська правда із посиланням на Bloomberg.

За словами одного з джерел видання, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти від зброї радянських часів до сучасної техніки стандартів НАТО.

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви. У Bloomberg нагадують, що минулого місяця росіяни випустили ракети по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області поблизу Польщі, де США та інші країни раніше проводили спільні навчання, а відтак усі навчальні процеси миротворців вочевидь перенесуть до Європи.

На фото сучасний зенітно-ракетний комплекс Patriot, який може з’явитися на озброєнні України, якщо наші військові отримають відповідні навики користування.

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