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Українські військові поїдуть закордон опанувати сучасну зброю НАТО?

Андрій Котенський

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Деякі країни НАТО можуть почати вчити українських військовослужбовців за кордоном обслуговувати та використовувати сучасну зброю зразків Альянсу, пише Українська правда із посиланням на Bloomberg.

За словами одного з джерел видання, ціль полягає в тому, щоб допомогти Україні поступово перейти від зброї радянських часів до сучасної техніки стандартів НАТО.

Зазначається, що східні держави НАТО ризикують у якийсь момент залишитись без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва, хоча у свою чергу тепер отримає від США систему протиракетної оборони Patriot.

Як повідомляється, така допомога, ймовірно, приверне увагу Москви. У Bloomberg нагадують, що минулого місяця росіяни випустили ракети по Міжнародному миротворчому та безпековому центрі у селі Старичі Яворівського району Львівської області поблизу Польщі, де США та інші країни раніше проводили спільні навчання, а відтак усі навчальні процеси миротворців вочевидь перенесуть до Європи.

На фото сучасний зенітно-ракетний комплекс Patriot, який може з’явитися на озброєнні України, якщо наші військові отримають відповідні навики користування.

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