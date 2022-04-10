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У ДТП на Самбірщині постраждало двоє жінок

Андрій Котенський

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Рятувальники надавали допомогу двом жінкам, які постраждали у ДТП в селі Стрілковичі на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, у суботу, 09 квітня, о 21:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Стрілковичі Самбірського району, відбулось зіткнення двох автомобілів – Opel Corsa та Toyota Auris.

Як з’ясувалось на місці події у ДТП травмовано дві особи з автомобіля Opel Corsa, а саме: 24-річна пасажирка яку на момент прибуття рятувальників вже дістали із автомобіля та 23-річна водійка, яку внаслідок аварії затиснуло деформованими конструкціями автівки.

Рятувальники за допомогою гідравлічного розтискача деблокували потерпілу потерпілу водійку автомобіля Opel Corsa та передали медикам для надання подальшої медичної допомоги.

Обох потерпілих госпіталізували у Самбірську центральну районну лікарню.

Причини та обставини виникнення аварії встановлюють правоохоронні органи.

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