росія посилюює мобілізацію в ОРДЛО, беруть навіть інвалідів, – розвідка

росія мобілізує з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей осіб, які не підлягають призову. Перш за все це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким досі гарантували «бронь», та навіть інвалідів. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що на Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова «рознарядка» на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили «рознарядки» на 1000, 500, 400 осіб. Також знято «бронь» зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

«Щоб підвищити «ефективність» мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції «ЛНР» надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що співробітники райвійськкоматів «ЛНР» та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65). Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої «армії ДНР». Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти «Комсомолець Донбасу» із довідкою про те, що він працює на «стратегічно важливому підприємстві».

«Нікому з них не допомогли отриманні документи й всі назавжди залишились в українській землі», – кажуть у розвідці.

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