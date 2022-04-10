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Органний зал Львова запрошує на великодні концерти

Ольга Денисяка

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З нагоди Великодня Львівський будинок органної і камерної музики організував чимало різноманітних концертів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

24 квітня о 19:00 відбудеться Великодній органний концерт, який виконує Світлана Позднишева. Також органний концерт з нагоди Великодня 25 квітня о 19:00 дасть Марк Новакович.

Окрім того, 24 та 25 квітня о 14:00 год. у виконанні заслуженої артистки України, солістки Національного будинку органної та камерної музики України Валерії Балаховської звучатиме великодня органна класика європейських майстрів.

Також 24 квітня о 17:00 год. львів’ян і гостей міста запрошують на «Вальс Шопена». Вальси Фредерика Шопена – це окремий феномен у світі музики. Віртуозний піаніст писав музику так, щоб звучанням лише одного рояля змусити людину переживати найсильніші емоції в своєму житті. Зануритися у світ Шопенівських вальсів, а також мазурок і ноктюрнів запрошує на сольному концерті піаніст, соліст Львівського органного залу Андрій Макаревич.

Львівська органістка Олена Мацелюх на своєму сольному органному концерті 25 лютого о 17:00 детальніше ознайомить глядачів із періодом барокової органної краси.

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