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Окупанти продовжують готуватись до наступу на сході України, – Генштаб

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11 квітня триває сорок шоста доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. У Генштабі ЗСУ опублікували зведення станом на 18:00 год.

Російська федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей.

На Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності військ противника не відзначається.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати місто Харків. Не полишають спроб прорвати оборону українських військ у районі міста Ізюм, проводять розвідку імовірних напрямків подальших дій.

Не виключається нарощування зусиль противником у напрямку на Слов’янськ, частиною сил – на Барвінкове. Існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.

Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу. Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка. Окупанти не полишають спроб взяти під повний контроль місто Маріуполь.

З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 “Вітязь” до району міста Таганрог Ростовської області.

Для відновлення втрат збройних сил російської федерації здійснюється переміщення на територію України додаткового озброєння та військової техніки з Південного військового округу.

Очікуються спроби противника наявним складом військ прорвати нашу оборону та здійснити просування до районів населених пунктів Сєверодонецьк, Попасна, Авдіївка та Курахове.

На Південнобузькому напрямку ворог намагався відновити своє положення – зайняти втрачені позиції в районі населеного пункту Осокорівка. Імовірно, ворог намагатиметься здійснити спробу виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На тимчасово зайнятих територіях окупаційні війська продовжують заходи щодо обмеження прав та свобод громадян України. Продовжують грабунки та вбивства цивільних мешканців. Сили оборони продовжують утримувати визначені рубежі, нищити ворога та звільняти від загарбника Українські землі.

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