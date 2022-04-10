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Львівська фехтувальниця виборола срібло на чемпіонаті світу

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9 квітня на чемпіонаті світу з фехтування, що проходить в ОАЕ, відбулися особисті змагання кадетів у шпазі. Титул віцечемпіонки світу виборола львів‘янка Анна Максименко. Про це йдеться у Facebook Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Анна виграла п’ять з шести боїв у групі й під сьомим номером розпочала боротьбу в олімпійці. Там вона взяла гору над Магдою Луною Мегя зі Швейцарії (15:12), Анастасією Пилінової з Литви (15:7) та американкою Ясмін Хаміс (15:10).

Спортсменка навчається у Львівській школі вищої спортивної майстерності та Академії фехтування. Її тренують  Зоряна Семеряк та Андрій Орліковський.

Як зазначають у Національній федерації фехтування, востаннє наші представники в кадетській шпазі сходили на світовий п’єдестал пошани в індивідуальному заліку серед дівчат у 2015 році.

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