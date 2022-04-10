Канада готує евакуаційні авіарейси для українських біженців

Уряд Канади незабаром організує кілька чартерних рейсів для українських біженців, які мають бажання виїхати з Європи до Північної Америки. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

«Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту», – сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також створить програми короткотермінової фінансової підтримки для українських біженців.

«Коли насильство змушує людей покинути свої домівки, важливо упевнитися, що вони забезпечені необхідним, поки обживаються на новому місці”, – зазначив прем’єр-міністр.

Окрім цього, Трюдо оголосив про виділення Канадою додаткових 100 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні й відправку 345 тис. одиниць товарів, необхідних під час надзвичайних ситуацій, як-от матраців і ковдр.

Як відомо, завдяки глобальній кампанії Stand Up For Ukraine, яку організовано з ініціативи Канади та Єврокомісії вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів США для допомоги українським переселенцям.

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