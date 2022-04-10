Stand Up For Ukraine зібрала для українських переселенців понад 10 мільйонів доларів

Завдяки глобальній кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів США для допомоги українським переселенцям. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

Кампанія Stand Up For Ukraine ініційована Канадою та Єврокомісією і запущена у соцмережах із 26 березня.

«Є важлива новина від пані Урсули фон дер Ляєн, Президентки Єврокомісії, та Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. В межах ініційованої ними глобальної кампанії Stand Up For Ukraine вдалося зібрати понад 10 мільярдів доларів США для допомоги нашим людям. Для українців, які були вимушені залишити свої домівки через війну Росії проти України. Дякую кожному, дякую кожній, хто долучився до збору цих коштів», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, щодня позитиву для України стає все більше, але наразі цього щ не достатньо, для завершення війни.

«Росія все ще може дозволити собі жити в ілюзіях і стягувати на нашу землю нові військові сили й нову техніку. І це означає, що потрібно ще більше санкцій. Ще більше зброї для нашої держави», – додав Володимир Зеленський.

Як відомо кількість переселенців в Україні сягнула понад 10 мільйонів людей. Внутрішнє переселення здійснило понад 6,5 млн осіб, а Євросоюз прийняв понад 3,8 млн українців, які тікають від війни. Найбільше людей прийняли у Польщі – понад 2,5 млн біженців.

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