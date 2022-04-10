Через обстріли на Харківщині загинули 10 людей, – ОВА

Впродовж 10 квітня російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули 10 людей. Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Росіяни знову атакують мирне насення. Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них – 1 дитина», – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА стверджує, що найгарячішою точкою залишається Ізюм. Там наша армія має успіхи, вночі ЗСУ знищили колону ворожих танків та тримає позиції, не дозволяючи перенаправити великі сили до Луганської та Донецької областей.

Крім того, Олег Синєгубов запевнив, що станом на 10 квітня підстав для масової евакуації жителів міста Харків немає.

«Наші Збройні Сили міцно тримають оборону Харкова, ми повністю володіємо ситуацією. По області проводимо евакуацію з Лозової та Барвінкового», – заявив Синєгубов.

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