Вантажівкам з росії і білорусі заборонили їздити в ЄС

Вантажівки з росії і білорусі зобов’язали покинути територію Європейського Союзу до 16 квітня. Відповідне рішення прийняла Єврокомісія, пише Суспільне.

«Будь-якому автомобільному транспортному підприємству, зареєстрованому у білорусі та росії забороняється перевозити вантажі автомобільним транспортом на території Європейського Союзу, у тому числі транзитом», – ідеться у документі.

Заборона на перевезення вантажів вступає в дію з 16 квітня 2022 року. Виняток становить лише пошта.

«Заборона пункту не поширюється на підприємства автомобільного транспорту, які перевозять пошту як універсальну послугу», – вказано у рішенні ЄС.

Виключення також можуть зробити, якщо таке перевезення необхідне для:

закупівлі, імпорту або транспортування до ЄС природного газу та нафти, у тому числі нафтопродуктів, а також титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію та залізної руди;

закупівлі, імпорту або транспортування фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі пшениці та добрив;

гуманітарних або дипломатичних вантажів.

Зазначимо, на початку березня активісти почали блокувати польсько-білоруський кордон, через який російські вантажівки, наповнені товарами, оминали введені санкції Євросоюзу. Згодом масові блокади почались і на кордоні Польщі з Німеччиною. Люди, серед яких було чимало українців, вимагали закрити «санкційну шпарину» і повністю заборонити проїзд вантажівок з росії чи білорусі територією ЄС.

Учасниця блокади, журналістка Наталка Панченко розповідає, що учасникам протестів весь цей час довелося не лише постійно чергувати у прикордонних зонах у сніг, дощ і мороз. Водії вантажівок, транспортних компаній і просто прихильники путіна неодноразово влаштовували провокації, погрожували і залякували активістів.

«Чи це було того варте? Звичайно! Учора ввечері Європейський Союз офіційно опублікував п’ятий пакет санкцій проти росії. Він стосується, зокрема, і блокування російських та білоруських перевезень на всій території ЄС. Тонни вантажів не поїдуть в росію, десятки тисяч людей у росії внаслідок цього рішення втратять роботу, безліч російських і білоруських фур більше ніколи не поїдуть в Європу. Цього ми й домагалися, адже відповідальність за пекло на українській землі лежить на всіх росіянах, які не чинять спротиву цій війні», – написала активістка на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Наталка Панченко наголосила, що на цьому активісти не зупиняться. Вони обіцяють перевірити, чи дотримається встановленої транспортної заборони кожна з країн ЄС, тиснути на введення Євросоюзом ембарго на російські газ, нафту, вугілля. Також у планах – ще більший тиск на компанії, які досі працюють у росії.

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