ОСТАННІ НОВИНИ

Вантажівкам з росії і білорусі заборонили їздити в ЄС

Наталя Дуляба

|

Вантажівки з росії і білорусі зобов’язали покинути територію Європейського Союзу до 16 квітня. Відповідне рішення прийняла Єврокомісія, пише Суспільне.

«Будь-якому автомобільному транспортному підприємству, зареєстрованому у білорусі та росії забороняється перевозити вантажі автомобільним транспортом на території Європейського Союзу, у тому числі транзитом», – ідеться у документі.

Заборона на перевезення вантажів вступає в дію з 16 квітня 2022 року. Виняток становить лише пошта.

«Заборона пункту не поширюється на підприємства автомобільного транспорту, які перевозять пошту як універсальну послугу», – вказано у рішенні ЄС.

Виключення також можуть зробити, якщо таке перевезення необхідне для:

  • закупівлі, імпорту або транспортування до ЄС природного газу та нафти, у тому числі нафтопродуктів, а також титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію та залізної руди;
  • закупівлі, імпорту або транспортування фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, у тому числі пшениці та добрив;
  • гуманітарних або дипломатичних вантажів.

Зазначимо, на початку березня активісти почали блокувати польсько-білоруський кордон, через який російські вантажівки, наповнені товарами, оминали введені санкції Євросоюзу. Згодом масові блокади почались і на кордоні Польщі з Німеччиною. Люди, серед яких було чимало українців, вимагали закрити «санкційну шпарину» і повністю заборонити проїзд вантажівок з росії чи білорусі територією ЄС.

Учасниця блокади, журналістка Наталка Панченко розповідає, що учасникам протестів весь цей час довелося не лише постійно чергувати у прикордонних зонах у сніг, дощ і мороз. Водії вантажівок, транспортних компаній і просто прихильники путіна неодноразово влаштовували провокації, погрожували і залякували активістів.

«Чи це було того варте? Звичайно! Учора ввечері Європейський Союз офіційно опублікував п’ятий пакет санкцій проти росії. Він стосується, зокрема, і блокування російських та білоруських перевезень на всій території ЄС. Тонни вантажів не поїдуть в росію, десятки тисяч людей у росії внаслідок цього рішення втратять роботу, безліч російських і білоруських фур більше ніколи не поїдуть в Європу. Цього ми й домагалися, адже відповідальність за пекло на українській землі лежить на всіх росіянах, які не чинять спротиву цій війні», – написала активістка на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Наталка Панченко наголосила, що на цьому активісти не зупиняться. Вони обіцяють перевірити, чи дотримається встановленої транспортної заборони кожна з країн ЄС, тиснути на введення Євросоюзом ембарго на російські газ, нафту, вугілля. Також у планах – ще більший тиск на компанії, які досі працюють у росії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів