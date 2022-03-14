Польська поліція розігнала активістів, які блокували російські та білоруські фури

На третій день блокади польсько-білоруського кордону поліція Польщі оточила українських протестувальників та почала пропускати російські вантажівки із товарами до Білорусі. Про це із пункту пропуску Кукурики–Козловичі повідомила одна із учасниць блокади, журналістка Ukraїner Наталка Паньченко на своїй сторінці у Facebook.

За час триденної блокади на кордоні утворилася 22-кілометрова черга із вантажівок, водії погрожували протестувальникам.

«Росіяни малюють Z (знак армії рашистів – ред.) на своїх фурах і погрожують нас давити. Кажуть, що підтримують війну і ненавидять українців. Нам потрібно заблокувати виїзд цих фур, бо у них масово везуть підсанкційні товари із Європи до росії», – повідомила тренерка з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна, яка також бере участь у протесті.

Водночас Наталія Паньченко зауважує, що більшість вантажівок із товарами прямують до Росії. Мало того, деякі із них прикриваються гуманітарною допомогою дітям. Незважаючи на це, 14 березня поліція Польщі таки розблокувала дорогу для вантажівок.

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«Поліція відгородила учасників протесту, що блокували виїзд вантажівок до Білорусі. Протестувальників оточили і фури вільно почали перетинати кордон. Ті активісти, які намагалися вирватись із оточення, були затримані», – повідомила Наталка Паньченко.

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Активісти закликають владу ЄС зупинити підтримку російських окупантів і закрити цей пункт пропуску.

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