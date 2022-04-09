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Спецпризначенці захопили ворожу гармату і кілька БТРів

Наталя Дуляба

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Українські спецпризначенці захопили кілька російських БТРів та гармату МСТА-Б. Про це йдеться на сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

Ворожу техніку українські воїни здобули під час виконання спецзавдання. Тепер російські БТРи і гармата МСТА-Б будуть працювати на користь ЗСУ.

«Захоплена гармата разом із боєкомплектом буде прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів», – додають спецпризначенці.

Нагадаємо, загалом на війні проти України російські окупанти вже втратили 19 100 військових, 705 танків, 151 літак, 136 гелікоптерів. Детальніше про всі втрати рф читайте за цим посиланням.

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