ЗСУ знищили вже 19 100 російських окупантів

За повні 44 дні війни, яку веде росія проти України, держава-агресор уже втратила 19 100 своїх військових, 705 танків, 151 літак і 136 гелікоптерів. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на Fаcebook.

З 24 лютого по 9 квітня бойові втрати російських окупантів орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 19 100 осіб,

танків ‒ 705 одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 1895 одиниць,

артилерійських систем – 335 одиниць,

РСЗВ ‒ 108 одиниць,

засоби ППО ‒ 55 одиниць,

літаків – 151 одиниця,

гелікоптерів – 136 одиниць,

автомобільної техніки ‒ 1363 одиниці,

кораблі /катери ‒ 7 одиниць,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112 одиниць,

спеціальна техніка ‒ 25 одиниць,

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Генштабі ЗСУ додають, що всі дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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