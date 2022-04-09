ЗСУ знищили вже 19 100 російських окупантів

За повні 44 дні війни, яку веде росія проти України, держава-агресор уже втратила 19 100 своїх військових, 705 танків, 151 літак і 136 гелікоптерів. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому на Fаcebook.
З 24 лютого по 9 квітня бойові втрати російських окупантів орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 19 100 осіб,
- танків ‒ 705 одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 1895 одиниць,
- артилерійських систем – 335 одиниць,
- РСЗВ ‒ 108 одиниць,
- засоби ППО ‒ 55 одиниць,
- літаків – 151 одиниця,
- гелікоптерів – 136 одиниць,
- автомобільної техніки ‒ 1363 одиниці,
- кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 112 одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 25 одиниць,
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.
У Генштабі ЗСУ додають, що всі дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Наталя Дуляба