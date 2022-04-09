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Працівники Львівської митниці причетні до каналу втечі призовників через кордон

Андрій Котенський

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Правоохоронці затримали мешканця Львівщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Канал втечі призовників працював за сприяння службових осіб одного із митних постів Львівської митниці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного переправлення призовників через кордон України при сприянні службових осіб одного із митних постів Львівської митниці.

Для пошуку чоловіків-утікачів зловмисник створив телеграм-канал, у якому пропонував «клієнтам» за 2100 доларів США отримати пакет документів, які давали право перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам.

Творця схеми було затримано після одержання частини неправомірної вигоди. Зловмисника взято під варту і слідчі встановлюються інших осіб, які причетні до переправи призовників за кордон.

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