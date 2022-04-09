Повітряні Сили збили ударний безпілотник росіян

Українські військові знищили російський безпілотник «Оріон», який може скидати ракети. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Безпілотний літальний апарат «Оріон» ворога знищили зенітні ракетні війська Повітряних Сил 7 квітня. Місце, де його збили, військове командування не уточняє.

Водночас військові пояснюють: «Оріон» є середньовисотним БпЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

У безпілотнику можна встановити до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракети «повітря-поверхня».

Нагадаємо, протягом двох останніх днів українські військові збили ворожі безпілотники «Орлан-10» і «Орлан-30».

Загалом на війні проти України російські окупанти вже втратили 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 705 танків, 151 літак, 136 гелікоптерів і 19 100 військових. Детальніше про всі втрати рф читайте за цим посиланням.

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