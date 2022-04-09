Після 21 року перерви «Укрпошта» відновлює доставки посилок залізницею

«Укрпошта» відновлює доставку відправлень залізницею. Від сьогодні, 9 квітня, поштові вагони будуть доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку. Востаннє посилки доставляли залізницею 21 рік тому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом планують ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів. Відновлення перевезення пошти залізницею скоротить терміни доставки відправлень по Україні.

Крім того, у поштових вагонах будуть перевозити гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Прийом саме гуманітарних вантажів не проводиться у всіх відділеннях «Укрпошти», а тільки у тих, що розміщені поруч із центральними залізничними вокзалами.

Гуманітарний вантаж у Львові можна оформити до відправлення у відділенні №79023 за адресою пл. Двірцева, 1.

З початку війни центр обробки пошти в Львові став основним місцем сортування відправлень з усієї країни. Крім того, місто також щодня приймає великі обсяги гуманітарної допомоги, які надходять з-за кордону.

З наступного тижня відправити гуманітарні вантажі можна буде з Києва, Дніпра, Одеси та Харкова. Для волонтерів діятиме спеціальний тариф. Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см – всього 25 грн. Сплата за рахунок отримувача неможлива. Це мінімальна вартість, яка йтиме на підготовку та обслуговування поштового вагону. Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, вони все одно будуть прийматися до відправлення. Про безкоштовне відправлення потрібно повідомити оператору – його вартість буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів.

Незважаючи на те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де працює відділення. «Укрпошта» буде здійснювати доставку вантажів, які надійдуть залізницею, до пункту доставки магістральними автомобілями.

«Минулого тижня запустили проект в пілотному режимі і за цей час перевезли більше 30 тонн посилок, які вже потрапили до своїх власників. Незважаючи на те, що через дії загарбника не працюють аеропорти України, ми підтримали наших експортерів, які продають на світових майданчиках. За допомогою «Укрзалізниці» та партнерів ми побудували авіаміст до США», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Тестовий запуск доставки пошти залізницею відбувся 1 квітня – тоді «Укрпошта» спільно з «Укрзалізницею» запустили перший поштовий вагон за маршрутом Львів–Київ.

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