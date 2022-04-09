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На війні загинули троє поліцейських зі Львівщини

Наталя Дуляба

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У боях із окупантами на Луганщині загинули троє бійців поліцейського батальйону «Львів» Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«8 квітня в боях з російськими окупаційними військами на Луганщині героїчно загинули троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарас Зеленюх, Микола Стефанюк та Андрій Лучків», – йдеться у повідомленні.

Про панахиду за загиблими поліцейськими, дати та місця їхнього поховання повідомлять згодом.

Вічна пам’ять і слава Героям України!

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