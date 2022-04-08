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Велика Британія надішле Україні ППО і протитанкові ракети

Анастасія Диняк

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Велика Британія протиповітряних та протитанкових ракет загальною вартістю 130 мільйонів доларів. Про це пише CNN.

У п’ятницю, 8 квітня, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україні виділять додаткову військову допомогу на 130 мільйонів доларів.

«Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія направить Збройним Силам України ще на 100 мільйонів фунтів стерлінгів високоякісного обладнання, включаючи більше зенітних ракет Starstreak, які стріляють зі швидкістю втричі більшою за швидкість звуку та ще 800 протитанкових ракет», – сказав Джонсон.

Крім того, в Україну надішлють шоломи, прилади нічного бачення, бронежилети та до 200 тисяч одиниць нелетальної зброї.

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