У Львові затримали закладчика наркотиків

У Львові правоохоронці затримали розповсюджувача наркотиків, який розкладав закладки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Під час патрулювання на вулиці Зеленій у Львові поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який фотографував місцевість. Під час перевірки встановили, що чоловік розкладав закладки поблизу залізничної колії. Правоохоронці виявили та вилучили 18 зіп-пакетів з кристалічною порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб PVP.

Затриманим виявився 27-річний раніше судимий житель Львова. Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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