У Львові внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

У Львові унаслідок зіткнення з автомобілем загинув водій мотоцикла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

У п’ятницю, 8 квітня, близько 15.30, на вулиці Городоцькій у Львові сталася ДТП. За попередньою інформацією, автомобіль «Шкода Октавія», за кермом якого був 52-річний мешканець одного з сіл Львівщини, зіткнувся з мотоциклом «Хонда».

Водієм мотоцикла виявився 32-річний львів’янин. Від отриманих травм він помер на місці.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

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