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У Львові провели акцію «Російське консульство – пам'ятник мародерству»

Ольга Денисяка

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8 квітня у Львові відбулась акція «Російське консульство – пам’ятник мародерству». Під російське консульство активісти та небайдужі львів’яни знесли речі, які найчастіше викрадають окупанти та облили їх червоною фарбою. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як кажуть організатори, акція мала за мету показати справжнє обличчя російської армії та росіян загалом.

«Друга армія світу» в Україні масово викрадає блендери, шуби, дитячі самокати та цинічно хизується награбованим у телефонних розмовах з рідними. Десятки таких розмов СБУ вже оприлюднила в інтернеті. А кілька днів тому в мережі опублікували три години записів з онлайн-камери кур’єрської служби у Білорусі, через яку рашистські окупанти-мародери відправляли крадені в українців речі до себе додому. Маємо показати справжнє обличчя цієї армії – армії мародерів», – каже Ірина Сало, співорганізаторка акції.

Під консульство принесли речі, які крадуть росіяни під час російсько-української війни: побутову техніку, самокати, взуття, електроприлади тощо. На знак страшних злочинних дій, цю побутову техніку облили червоною фарбою.

Зазначимо, що така ж акція відбулась у Лондоні на підтримку українського народу, що піддались мародерству від рук російського окупанта.

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Фото: ЛМР

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