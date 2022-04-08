У Львові наркоторговця засуджено до 9 років за ґратами

Суд визнав винним чоловіка, який продавав наркотики. Його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики прокуратури Львівщини.

Так, львів’янин збував наркотики на території одного з районів Львова. Чоловік продавав субітекс та канабіс. Окрім того, під час обшуків помешкання та автомобіля зловмисника правоохоронці вилучили велику кількість наркотиків.

Суд визнав львів’янина винним та засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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