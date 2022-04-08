Шахістки сестри Музичук відреагували на непідписання листа до ФІДЕ

Львівські шахістки Анна та Марія Музичук заявили, що не підписали лист до ФІДЕ через відмову внести певні корективи. Про це повідомила Анна Музичук на своїй Facebook-сторінці.

Так, Президія Львівської обласної шахової федерації написала листа президенту Федерації шахів України Віктору Капустіну. Однак львівські шахістки сестри Музичук відмовилися підписувати листа з вимогами.

Анна та Марія запропонували внести певні корективи у текст, адже він був ідентичним до листа ФШУ до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та Європейського шахового союзу (ЄШС), надісланого 25-го лютого.

«Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними. Проте нам двічі відповіли, що «або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде». І це, незважаючи на те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів», – йдеться у повідомленні.

Шахістки наголосили на своїй підтримці України та ще раз висловили своє засудження вторгнення Росії.

«Ми вважаємо, що подібні звернення є необхідними і нам варто продовжити вимагати санкцій від ФІДЕ. Проте, для того, щоб ці заходи досягли своєї мети, важливо бути максимально ефективними», – додали вони.

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