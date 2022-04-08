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Шахістки сестри Музичук відреагували на непідписання листа до ФІДЕ

Анастасія Диняк

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Львівські шахістки Анна та Марія Музичук заявили, що не підписали лист до ФІДЕ через відмову внести певні корективи. Про це повідомила Анна Музичук на своїй Facebook-сторінці.

Так, Президія Львівської обласної шахової федерації написала листа президенту Федерації шахів України Віктору Капустіну. Однак  львівські шахістки сестри Музичук відмовилися підписувати листа з вимогами.

Анна та Марія запропонували внести певні корективи у текст, адже він був ідентичним до листа ФШУ до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та Європейського шахового союзу (ЄШС), надісланого 25-го лютого.

«Ми двічі хотіли внести свої пропозиції та рекомендації, які могли б зробити ці листи та вимоги більш ефективними. Проте нам двічі відповіли, що «або ви підписуєте листи з таким формулюванням, або ніхто ніяких змін вносити не буде». І це, незважаючи на те, що лист ФШУ не приніс бажаних результатів», – йдеться у повідомленні.

Шахістки наголосили на своїй підтримці України та ще раз висловили своє засудження вторгнення Росії.

«Ми вважаємо, що подібні звернення є необхідними і нам варто продовжити вимагати санкцій від ФІДЕ. Проте, для того, щоб ці заходи досягли своєї мети, важливо бути максимально ефективними», – додали вони.

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