Львівські шахісти закликали виключити Росію та Білорусь з ФІДЕ

Президія Львівської обласної шахової федерації звернулася до президента Федерації шахів України Капустіна Віктора Володимировича з закликом виключити Росію та Білорусь з ФІДЕ. Про це шахісти повідомили на своїй Facebook-сторінці.

Львівські шахісти закликали федерація шахів України звернутися у ФІДЕ з наступними вимогами:

виключити російську та білоруську шахові федерації з ФІДЕ;

заборонити участь усіх російських та білоруських шахістів у всіх турнірах;

заборонити російським та білоруським тренерам, арбітрам, офіційним особам брати участь у змаганнях, що проводяться під егідою ФІДЕ;

звільнити громадян Росії та Білорусі з будь-яких посад у Раді та комісіях ФІДЕ;

звільнити А. Дворковича з посади президента ФІДЕ.

Зауважимо, львівські шахістки сестри Музичук відмовилися підписувати листа з вимогами. На початку повномасштабної війни Анна Музичук публічно засудила вторгнення Росії в Україну.

«Члени Президії, відомі гросмейстерки Музичук Анна та Музичук Марія не підписали та не підтримали цього листа. У зв’язку з цим та згідно рішення Президії від 4 квітня 2022 року ЛОШФ припиняє співпрацю з шахістками та розпочинає процедуру їх виключення з Президії та членства у федерації», – йдеться у повідомленні.

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