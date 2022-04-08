Понад 80% деяких російських підрозділів не хочуть брати участь у бойових діях

Понад 80% особового складу деяких підрозділів ворога не хочуть брати участь у подальших бойових діях в Україні. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, що деякі російські окупанти, що вже були задіяні у війн, не бажають брати участь у бойових діях, командири заборонили звільнення військовослужбовців.

«Командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців у яких закінчилася терміни контрактів до закінчення так званої спеціальної військової операції», – йдеться у повідомленні.

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