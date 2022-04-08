Наступного тижня у Львові планують завершити опалювальний сезон

З середини наступного тижня, тобто орієнтовно з 13 квітня, у Львові планують завершити опалювальний сезон. Однак все буде залежати від погоди. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

«Попередньо плануємо, що з середи, 13 квітня, завершимо опалювальний сезон у Львові. Проте, все буде залежати від температури зовнішнього повітря. Якщо на дворі буде холодно і низька температура, то дату завершення опалювального сезону буде переглянуто і зупинення подачі опалення до будинків буде відтерміновано», – повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Зазначимо, завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура становить більше 8 градусів тепла.

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