Кулеба про зброю: Не буду конкретизувати, але Україна матиме, чим воювати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із представниками НАТО та ЄС запевнив, що військові матимуть, чим воювати проти російських окупантів. Про це він написав у своїй сторінці у Facebook.

«В цьому пості не буде конкретики. У темі постачання зброї вона протипоказана. Але можу запевнити в одному: Україна матиме, чим воювати. За день у штаб-квартирі НАТО я провів переговори з G7, НАТО та шість окремих двосторонніх зустрічей із партнерами. Висновки позитивні. Єдність, повна підтримка України, готовність не лише до тактичних, але і до довгострокових стратегічних рішень, які допоможуть Україні вигнати російських загарбників з нашої землі, зберегти життя та перемогти у війні. Головне питання зараз – це не те, що нам передадуть, а коли. Кожен день має значення і щодня ми працюємо на результат, який вже є і буде ще», – написав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС відзначив, що українські дипломати ведуть тиху дипломатичну боротьбу, аби міжнародні партнери постачали зброю, необхідну для того, щоб вигнати росіян з території України.

При цьому дипломатам доводиться докладати усіх зусиль, щоб ламати стіни, які постають у процесі перемовин.

«За ці шість тижнів ми пробили три глухих стіни. Спочатку низка країн казала, що ніколи не надсилатиме нам зброю. Надіслали. Потім інші казали, що не дадуть важку зброю. Вже дають. Тоді почали створювати штучне розрізнення «оборонної» зброї, яку можна давати, і нібито «наступальної», яку давати не можна. Але будь-яка зброя, надана Україні для захисту її землі від російських загарбників, є оборонною за визначенням! Я збився з ліку, скільки разів повторив це на переговорах за попередні тижні. Дипломатія існує для того, щоб неможливе робити можливим, і цю третю стіну ми нарешті вже теж пробиваємо», – наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 7 квітня у Брюсселі відбулась зустріч глав МЗС країн НАТО, на якій вони обговорювали подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї. Дмитро Кулеба, спілкуючись зі ЗМІ, зазначив, що у війні, яку веде Україна, немає різниці між наступальною та оборонною зброєю. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що погоджується з цією думкою.

«Україна веде оборонну війну. Ця відмінність між наступальною зброєю та оборонною зброєю насправді не має реального значення в оборонній війні», – сказав генсек НАТО.

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