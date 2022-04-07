В Україні йде оборонна війна, а тому наступальна зброя теж є оборонною, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що оскільки України веде оборонну війну, то у поставках зброї для неї немає відмінності між наступальною та оборонною зброєю. Про це він сказав на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, пише Європейська правда.

Дмитро Кулеба, спілкуючись зі ЗМІ, зазначив, що у війні, яку веде Україна, немає різниці між наступальною та оборонною зброєю.

«Кожна зброя, використана на території України українською армією проти іноземного агресора, є оборонною за визначенням. Країни, які кажуть, що надаватимуть Україні оборонну зброю, але не в змозі надавати наступальну зброю, лицемірять», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що для захисту України буде використана будь-яка зброя, включаючи танки та швидкісні реактивні літаки.

Єнс Столтенберг сказав, що погоджується з Дмитром Кулебою.

«Україна веде оборонну війну. Ця відмінність між наступальною зброєю та оборонною зброєю насправді не має реального значення в оборонній війні», – зазначив він.

Столтенберг нагадав позицію НАТО, яка полягає у докладанні всіх зусиль, щоб війна не вийшла за межі України.

«Ми надаємо допомогу, але працюємо над тим, щоб запобігти ескалації конфлікту», – додав він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі 7 квітня обговорять подальші поставки озброєння Україні, зокрема, важкої зброї.

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