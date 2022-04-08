Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник виступить у Львові на підтримку ЗСУ

10 квітня у Львові відбудеться акустичний концерт «Я з України» фронтмена гурту МЕРІ Віктора Винника. Усі зібрані під час благодійного перфомансу кошти скерують на потреби ЗСУ та всіх захисників країни. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У програмі благодійного концерту прозвучить легендарний хіт Віктора Винника і МЕРІ «Я з України», який перебуває на 26 місці у топ-100 пісень країни, а також найкращі хіти та прем’єра пісні «Рускій воєнний корабль, йди на#уй!»

Варто відзначити, що пісню «Рускій ваєнний карабль йди на#уй» фронтмен гурту «МЕРІ» Віктор Винник виклав у мережу два тижні тому. За цей час пісня отримала великий розголос та потрапила у Топ-100 музичних відео України, де одразу опинилась на 77-ій позиції і продовжує рухатись вгору.

Для кращого поширення треку на нього зробили реміксовану версію. Цим зайнявся саунд-продюсер Meyer. Символічне відео у фіналі якого Віктор Винник спалює паперовий кораблик, відзняв Дмитро Кошлань, який активно співпрацює з Віктором Винником і МЕРІ.





У закладі під час події будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші надійдуть на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі будуть передані на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

Концерт відбудеться 10 квітня о 17:00 год. у закладі LV CAFE jazz-club.

Вартість квитка – 400грн

Детальна інформація та бронювання столиків за телефоном: +38 096 248 24 24

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

PayPal: [email protected]

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