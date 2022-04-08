Для ЗСУ з криптофонду придбали 30 тисяч тактичних аптечок

Українським військовим придбали 30 тисяч тактичних індивідуальних аптечок, що відповідають стандартам НАТО та рекомендаціям МОЗ, за рахунок ресурсів криптоспілки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ України.

Перші вісім тисяч аптечок уже в Україні. Незабаром їх передадуть українським захисникам, зокрема до підрозділів та структур Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. Найближчим часом в Україну прибуде друга партія – 22 тисячі аптечок.

Закупити тактичні аптечки допомагали Міністерство цифрової трансформація та БФ «Київська школа економіки».

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