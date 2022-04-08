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Covid-сертифікати відображатимуться в «Дії» півтора року

Ольга Денисяка

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COVID-сертифікати відображатимуться в застосунку «Дія» впродовж півтора року від дати щеплення. Водночас його термін дії залишається незмінним і в Україні сертифікат є дійсним дев’ять місяців. А відображатиметься він для того, щоб українці могли зробити необхідну наступну дозу вакцини. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення.

«Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз знаходяться наші громадяни, діють карантинні обмеження, щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, ми вирішили продовжити відображення сертифікатів в Дії. Це дозволить українцям пред’явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування», – прокоментувала рішення заступник Міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

У міністерстві наголосили, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на поралі Дії. Так само як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Нагадаємо, український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу. Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах. Водночас правила використання сертифікатів визначаються кожною країною окремо та можуть суттєво відрізнятися. Тож, важливо ознайомитися з цими правилами в країні перебування. В Україні ж правила використання та терміни дії  COVID-сертифікатів залишилися незмінними:

  • 30 діб для сертифікатів про першу дозу щеплення проти COVID-19 (для дводозних вакцин);
  • 270 діб для сертифікатів про другу та ревакцинальну дозу (для дводозних вакцин).

Також для пред’явлення сертифіката закордоном можна використовувати як сам QR-код у додатку Дія чи скріншот сертифіката з мобільного застосунку Дія, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу Дія, чи будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат. Будь-який із обраних варіантів буде валідним для QR-сканера, який перевіряє справжність сертифіката.

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