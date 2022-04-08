64% українців вважають, що відновити дружбу з росією неможливо

За останній місяць в Україні в півтора рази побільшало громадян, які вважають, що відновити дружбу з росією є неможливо. Про це свідчать результати опитування, яке 6 квітня проводила Соціологічна група «Рейтинг».

Якщо на початку березня думку про неможливість відновлення дружніх стосунків із росією поділяли 42% українців, то на початку квітня її поділяють вже 64%.

Таким чином за останній місяць рівень противників дружби з рф і Україні зріс у півтора рази, кажуть соціологи.

Частка тих українців, які вважають можливим відновлення дружби з росією через 20-30 років, залишилась незмінною – 22%. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – 7%.

Про те, що дружбу з країною-агресором можна відновити упродовж кількох років, говорять лише 4% респондентів. Найбільше таку думку висловлює старше покоління на сході України. Водночас у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Крім того, абсолютна більшість (91%) опитаних не підтримує тезу, що «росіяни та українці – це один народ». Частка тих, хто має таку думку, сьогодні становить лише 8%, тоді як у серпні 2021 таких було 41%, у березні 2022-го – 21%.

Водночас соціологи зауважують, що тезу про «один народ» все ще схильні підтримувати 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах України та вікових групах підтримки такої думки майже немає.

Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю 6 квітня 2022 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

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