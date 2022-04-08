ОСТАННІ НОВИНИ

64% українців вважають, що відновити дружбу з росією неможливо

Наталя Дуляба

|

За останній місяць в Україні в півтора рази побільшало громадян, які вважають, що відновити дружбу з росією є неможливо. Про це свідчать результати опитування, яке 6 квітня проводила Соціологічна група «Рейтинг».

Якщо на початку березня думку про неможливість відновлення дружніх стосунків із росією поділяли 42% українців, то на початку квітня її поділяють вже 64%.

Таким чином за останній місяць рівень противників дружби з рф і Україні зріс у півтора рази, кажуть соціологи.

Частка тих українців, які вважають можливим відновлення дружби з росією через 20-30 років, залишилась незмінною – 22%. Тих, хто бачить таке примирення у перспективі до 15 років, – 7%.

Про те, що дружбу з країною-агресором можна відновити упродовж кількох років, говорять лише 4% респондентів. Найбільше таку думку висловлює старше покоління на сході України. Водночас у регіонах півдня та сходу більше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами.

Крім того, абсолютна більшість (91%) опитаних не підтримує тезу, що «росіяни та українці – це один народ». Частка тих, хто має таку думку, сьогодні становить лише 8%, тоді як у серпні 2021 таких було 41%, у березні 2022-го – 21%.

Водночас соціологи зауважують, що тезу про «один народ» все ще схильні підтримувати 23% мешканців сходу та 13% старших опитаних. Натомість в інших макрорегіонах України та вікових групах підтримки такої думки майже немає.

Опитування проводили методом телефонного інтерв’ю 6 квітня 2022 року в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Участь взяли 1200 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 2,8%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів