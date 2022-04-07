В Україні вже зафіксували майже 5000 воєнних злочинів рф

Від початку війни українські поліцейські зафіксували майже 5000 фактів порушення росією законів та звичаїв війни. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«Ми змусимо окупантів відповісти за кожен воєнний злочин», – наголосила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

За її словами, ті звірства та жахіття, які рашисти більше місяця чинили у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі, Бородянці, Мотижині – це геноцид українського народу. Без винятку всі воєнні злочини рф будуть розслідувані нашими правоохоронцями та представлені у суді ООН. Ніхто з винних не уникне покарання, ми змусимо росію відповідати за скоєне.

Зараз на Київщині рятувальники ДСНС України відпрацьовують звільнені території, після чого слідчо-оперативні групи Національна поліція України, Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України досліджують місця злочинів та фіксують всі факти. Далі всі докази воєнних злочинів рф будуть направлені до національних судів та Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Заступник Міністра зазначила, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже заявив, що альянс має всі докази того, що злочини в Бучі скоїли російські військові. Воєнні злочини рф на Київщині засудили офіційні представники 45-ти країн на рівні глав держави.

«Воєнні злочини не мають терміну давності. росія, путін та кожен орк, який ступив на нашу землю, понесе відповідальність за катування, звірства, знущання над українцями, за кожну зґвалтовану жінку, дівчину, дитину! Ніхто не уникне покарання! Масові воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, – це кричуще порушення прав людини, це злочини проти людяності. Закликаємо виключити росію з Ради ООН з прав людини», –йдеться в повідомленні.

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