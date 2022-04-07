У Львові затримали наркоторговця

У Львові затримали чоловіка, який продавав канабіс. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці підозрюваний поштою відправляв наркотики в інші регіони України. Затриманим виявився 23-річний мешканець Рівного, який тимчасово проживав у Львові в орендованому помешканні.

Наркоторговця затримали у середу, 6 квітня. Під час затримання він мав з собою два пакети та рюкзак, в яких знаходились 10 коробок з 18 пакетами канабісу. Окрім того, у квартирі затриманого правоохоронці вилучили близько 500 грамів наркотиків. За цінами «чорного ринку» вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 170 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років за ґратами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.