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Спеціальна робоча група шукатиме російське майно на Львівщині

Ольга Денисяка

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На Львівщині створили міжвідомчу робочу групу, що шукатиме на території області об’єкти права власності росії та її резидентів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

У наказі від 5 квітня №52/22 йдеться, що група створена для «недопущення здійснення фінансово-господарських операцій з юридичними особами – резидентами російської федерації»

Міжвідомчу робочу групу створили згідно з наказом начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. До складу групи включили представників від: Бюро економічної безпеки, Львівської регіональної митниці, Львівської залізниці, Нацполіції у Львівській області, Львівського обласного центру комплектування та соцпідтримки, Західного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцеперебуванням у Львові. Головою групи визначили першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика.

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