Спеціальна робоча група шукатиме російське майно на Львівщині

На Львівщині створили міжвідомчу робочу групу, що шукатиме на території області об’єкти права власності росії та її резидентів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

У наказі від 5 квітня №52/22 йдеться, що група створена для «недопущення здійснення фінансово-господарських операцій з юридичними особами – резидентами російської федерації»

Міжвідомчу робочу групу створили згідно з наказом начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. До складу групи включили представників від: Бюро економічної безпеки, Львівської регіональної митниці, Львівської залізниці, Нацполіції у Львівській області, Львівського обласного центру комплектування та соцпідтримки, Західного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцеперебуванням у Львові. Головою групи визначили першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика.

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