Сенат США схвалив закон про ленд-ліз для України: що це означає

Сенат США ввечері 6 квітня одноголосно ухвалив важливий законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії. Про це пише Європейська правда з посиланням на Politico.

Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ, які обстрілюють міста України з кінця лютого. Програму ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, вважали переломною в ході війни, оскільки дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод.

«Законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яку востаннє застосовували під час найбільшого глобального конфлікту ХХ століття – це ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення росії становить екзистенційну загрозу ліберальному порядку. Це також свідчить про те, що західний світ вірить: Україна тепер може виграти боротьбу з російськими загарбниками», – пише видання.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок завдяки скороченню бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їхню вартість США пізніше.

Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон 7 квітня на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з росією після голосування Сенату вранці 7 квітня.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення 100 млн доларів на додаткові протитанкові системи для України.

Як писав Львівський портал, 6 квітня Білий дім оголосив нові санкції проти російської федерації за агресивну війну проти України та вчинки її військових. Зокрема, запроваджені санкції проти дочок путіна та «тотально блокуючі» санкції проти ключового російського банку Сбербанку та найбільшого приватного банку Альфа банку.

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