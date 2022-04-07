Речник Кремля: Росія зазнала значних втрат в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що російська армія зазнала значних втрат на території України та назвав це «величезною трагедією». Про це пише CNN.

Також Пєском прокоментував виведення військ з Київщини. За його словами, причиною виходу російських військових з Київської та Чернігівської областей є «акт доброї волі під час переговорів між українською та російською делегаціями».

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