На Львівщині прокуратура передала 25 авто та майже 4 млн грн на потреби ЗСУ

Від початку війни в Україні прокурори Львівщини ухвалили передачу 25 автомобілів та понад 3,9 мільйонів гривень на потреби українських військових. про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Окрім автомобілів та грошей для військовослужбовців також передали 4,7 тисяч літрів палива, зброю, боєприпаси та комплектуючі до військової техніки.

«Прокурори забезпечили звернення застав на понад 3,9 млн грн та передачу 4,7 тис літрів палива на потреби українських військових. За клопотанням прокурорів органів прокуратури Львівщини прийнято ухвали, які уже набрали законної сили, про передачу 25 автомобілів, у числі яких є позашляховики та мікроавтобуси», – йдеться у повідомленні.

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