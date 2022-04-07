ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прокуратура передала 25 авто та майже 4 млн грн на потреби ЗСУ

Анастасія Диняк

|

Від початку війни в Україні прокурори Львівщини ухвалили передачу 25 автомобілів та понад 3,9 мільйонів гривень на потреби українських військових. про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Окрім автомобілів та грошей для військовослужбовців також передали 4,7 тисяч літрів палива, зброю, боєприпаси та комплектуючі до військової техніки.

«Прокурори забезпечили звернення застав на понад 3,9 млн грн та передачу 4,7 тис літрів палива на потреби українських військових. За клопотанням прокурорів органів прокуратури Львівщини прийнято ухвали, які уже набрали законної сили, про передачу 25 автомобілів, у числі яких є позашляховики та мікроавтобуси», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни
Омелян ШЕВЧУК
Хмарний оператор GigaCloud запустив оновлений дата-центр у Львові. Чому це важливо для бізнесу під час війни

Хмарний оператор GigaCloud терміново розширив технічні потужності свого майданчика у Львові для потреб бізнесу під час в...

Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна правди. В Україні військові рф вбили вже 18 журналістів

Представники ЗМІ – воїни інформаційного фронту, які також зазнають втрат в Україні. Медійники не лише висвітлюють хід во...

Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів