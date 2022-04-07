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На Херсонщині ЗСУ розгромили артилерію росіян

Наталя Дуляба

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Українські військові розбили артилерійський підрозділ окупантів у Херсонській області. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів», – вказано у повідомленні.

Частина росіян встигла втекти.

Також Генштаб оприлюднив відео, на якому видно момент розгрому російського підрозділу:

Нагадаємо, на війні, яку веде росія проти України, держава-окупант вже втратила майже 19 тисяч військових, 698 танків, 150 літаків та 135 гелікоптерів.

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