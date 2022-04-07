На Херсонщині ЗСУ розгромили артилерію росіян

Українські військові розбили артилерійський підрозділ окупантів у Херсонській області. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
«На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів», – вказано у повідомленні.
Частина росіян встигла втекти.
Також Генштаб оприлюднив відео, на якому видно момент розгрому російського підрозділу:
Нагадаємо, на війні, яку веде росія проти України, держава-окупант вже втратила майже 19 тисяч військових, 698 танків, 150 літаків та 135 гелікоптерів.
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Наталя Дуляба