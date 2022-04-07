росія втратила в Україні вже 18 900 військових та майже 700 танків

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 18 900 військових, 698 танків, 150 літаків та 135 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 7 квітня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ ‒ 108 од,
- засоби ППО ‒ 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки ‒ 1358 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 111.
- Спеціальна техніка ‒ 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка