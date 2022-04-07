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росія втратила в Україні вже 18 900 військових та майже 700 танків

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 18 900 військових,  698 танків, 150 літаків та 135 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 7 квітня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу  ‒ 18900 осіб,
  • танків ‒ 698 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
  • артилерійських систем – 332 од,
  • РСЗВ ‒ 108 од,
  • засоби ППО ‒ 55 од,
  • літаків  – 150 од,
  • гелікоптерів – 135 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1358 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒  76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒  111.
  • Спеціальна техніка ‒  25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒  4.

У Генштабі додають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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