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На Донеччині окупанти заблокували евакуаційні потяги

Анастасія Диняк

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Три евакуаційні потяги заблоковані унаслідок ворожого авіаудару в Краматорську та Слов’янську на Донеччині. Про це повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Так, ворог завдав удару по шляхопроводу біля станції «Барвінкове». Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею  зі Слов’янська, Краматорська та Лимана.

Пасажирів заблокованих потягів розмістили на вокзалі. Це близько 500 евакуйованих людей. Наразі представники залізниці чекають на закінчення обстрілу для прояснення ситуації.

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