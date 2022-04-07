На Дніпропетровщині ворог вбив чотирьох людей

Четверо людей загинули та ще семеро отримали поранення унаслідок ворожих обстрілів Синельниківського та Криворізького районів на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У четвер, 7 квітня, російські окупанти здійснили три обстріли території Дніпропетровщини протягом дня. Унаслідок цього загинули четверо людей ще семеро дістали поранення. Двоє громадян зникли безвісти.

«Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти. Потім окупанти атакували з повітря і вбили цивільних людей», – йдеться у повідомленні.

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