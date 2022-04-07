Мистецтво і війна: як працюють заклади культури Львівщини

З 1 квітня заклади культури Львівщини відновили свою роботу. Театри запрошують на вистави, мистецькі школи відкриті для навчання (дистанційно, очно та у змішаній формі), музеї частково відновлюють виставки. Водночас, кількість відвідувачів не може перевищувати кількості місць в їх укриттях, куди повинні перейти усі, хто перебуватимуть у закладі під час сигналу повітряної тривоги. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Театри

Львівська національна опера розпочала цикл платних концертів на великій сцені «З вірою у перемогу! Мистецтво надихає жити». Також запланована низка концертів для дітей у Дзеркальній залі опери. Наразі репертуар формується.

Львівський національний театр ім. М. Заньковецької відновив показ платних вистав на стаціонарі. У планах театру також і покази благодійних вистав (у т.ч. у місцях тимчасового поселення ВПО).

Львівський музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича поступово відновлює платні вистави, проте одночасно актори театру грають вистави для вимушено переміщених осіб, які мешкають безпосередньо в театрі. На 16 квітня у співпраці з акторами театрів Луганська, Маріуполя, а також за участі артистів Харківської опери, театр ім. Ю. Дрогобича планують провести великий благодійний концерт на підтримку ЗСУ.

Львівський театр ляльок та театр ім. Леся Курбаса відновлюють покази платних вистав та одночасно продовжують приймати в себе переселенців.

Музеї та заповідники

Для того, щоб вберегти цінні експонати від можливих бойових дій, департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА було видав наказ, згідно з яким керівники музейних закладів області вжили усіх необхідних заходів зі збереження предметів, які належать до Державного музейного фонду України та інших цінних експонатів. Проте, музеї області продовжують працювати.

Зокрема, приймають відвідувачів Державні історико-культурні заповідники Тустань та Нагуєвичі, а також скансен Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. К. Шептицького (Шевченківський гай).

З 26 березня відновили прийом відвідувачів і відділи Львівської національної галереї мистецтв ім. Б.Возницького музеї-заповідники «Підгорецький замок», «Жовківський замок»,«П’ятничанська вежа».

Команда Львівського музею історії релігії регулярно організовує тематичні екскурсії про релігійне життя Львова, екскурсії підземеллями музею та розважально-пізнавальні квести для дітей вимушено переселених осіб.

Відтепер повноцінно працює і відділ Львівського історичного Музею історії України на пл. Ринок, 24. Відвідувачі можуть оглянути виставковий проєкт «Наша Державність» та частково експозицію «Археологія». Для дітей проводитимуться екскурсії та квест «Дослідники історії». Також повноцінно продовжує працювати відділ «Музей історії науки та техніки” (вул. Вітовського, 57), де розміщені унікальні колекційні ретроавтомобілі.

Поступово відновлює роботу Історико-краєзнавчий музей у м. Винники. Найближчим часом заплановано відкриття фотовиставки, також згодом запрацює відділ Історико-краєзнавчого музею у Глинянах – Музей ткацтва та килимарства.

Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові пропонує відвідувачам безкоштовно прогулятися садибою львівської вілли історика та оглянути представлені мобільні виставки про життя та діяльність Михайла Грушевського та його доньки Катерини. Окрім того, колектив музею запланував проведення інших цікавих заходів: лекцій, зустрічей, показів фільмів та багато іншого.

Експозиції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького закриті. Проте, відділ музею «Українське мистецтво ХХ ст» на Драгоманова, 42 ініціював проєкт «Музейна майстерня». Проєкт передбачає майстер-класи для дітей, яких війна змусила покинути свої домівки і які сьогодні тимчасово перебувають у Львові. З інформацією про проєкт, графіком майстер-класів та умовами запису можна ознайомитися на фейбук-сторінці музею.

Бібліотеки та Народні доми

Бібліотеки області весь цей час працювали та продовжують працювати у штатному режимі. Зокрема, три обласні бібліотеки у Львові (Львівська обласна бібліотека для дітей, Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Р. Іваничука та Львівська обласна універсальна наукова бібліотека), окрім основної діяльності, організовують плетіння сіток для військових, проводять різноманітні заходи та майстер-класи для дітей та дорослих, організовують концерти, поетичні читання, курси з вивчення української мови для ВПО. До речі, за словами директорки Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариси Лугової від початку війни кількість відвідувачів бібліотеки значно зросла.

У бібліотеках та народних домах області організовано гурткову роботу з дітьми вимушених переселенців, проводяться курси з вивчення української мови для внутрішньо переселених осіб, надаються психологічні консультації усім, кому вони потрібні, організовуються тематичні книжкові виставки та години читання поезій, заплановано проведення майстер-класів з виготовлення великодніх писанок для ВПО, розучування гаївок з дітьми тощо. Також безперервно триває робота над плетінням маскувальних сіток для наших військових.

Мистецькі школи

Не припиняли своєї роботи і мистецькі школи та мистецькі навчальні заклади, вони продовжують працювати за очною, змішаною та дистанційною формами навчання на вибір.

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