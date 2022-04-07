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6 квітня гуманітарними коридорами евакуювали майже 5000 українців

Наталя Дуляба

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Протягом середи, 6 квітня, гуманітарними коридами в Україні вдалося евакуювати 4892 мирних жителів східних і південних областей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя доїхали 3 686 людей. З них 1 171 особа – з Маріуполя та 2 515 людей з міст Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь та Гуляйполе.

«Із Запоріжжя сьогодні виїхала колона з 11 автобусів для евакуації мешканців Мелітополя та Токмака. Автобуси зараз знаходяться в місті Василівка і продовжать рух завтра зранку. Завтра із Запоріжжя вирушать автобуси для евакуації людей з Бердянська», – зауважила Ірина Верещук.

Також 1206 українців вдалося евакуювати з Луганської області (з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та зі селища Гірське).

Нагадаємо, 6 квітня в Україні погодили одинадцять гуманітарних коридорів.

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