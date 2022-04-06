На сьогодні погодили 11 гуманітарних коридори

У середу, 6 квітня, планують евакуювати українців з одинадцяти населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, «зелені» коридори, які погодили на сьогодні:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті);

Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті);

Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті);

Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті);

Гуляйполе – Запоріжжя (на власному транспорті);

Мелітополь – Запоріжжя;

Сєвєродонецьк – Бахмут;

Лисичанськ – Бахмут;

Попасна – Бахмут;

Гірське – Бахмут;

Рубіжне – Бахмут.

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