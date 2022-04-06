Tango For Life. Танцюристи Львова презентують проєкт заради перемоги життя

У неділю, 10 квітня, о 12:30 спільнота танцюристів Львова запрошує усіх тих, хто любить і танцює танго, долучитися до танцювального флешмобу під музику Leo Brass Quintet на площі перед Оперним театром. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

В межах проєкту танцюватимуть хореографи і танцюристи різних напрямів та представники шкіл танго-спільноти Львова й інших міст України, які були змушені залишити свої домівки через війну. Зокрема, серед учасників можна буде побачити заслуженого артиста України Сергія Качуру, фіналістку шоу «Танцюють Всі», Лідію Шрамко, викладачів школи КеremElenaTango, учасників танго шкіл Barrio de Palermo, «Люди Вулиць», танго-клубу «Бандонеон» та інших.

Організатори, запрошують танцюристів, які зараз у Львові танцювати разом, зареєструвавшись за посиланням. . Реєстрація буде доступна до 8 квітня.

Всіх небайдужих запрошують долучатися до висвітлення події.

«Танго За Життя» (Tango For Life) є арт-проєктом, спрямований на збір коштів для фонду «Повернись Живим».

Реквізити фонду за посиланням: Savelife.in.ua

Детальна інформація про подію за посиланням тут: Facebook.

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