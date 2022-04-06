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Спецпризначенці розгромили російську ППО-техніку

Наталя Дуляба

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Українські спецпризначенці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «Бук». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Сили спеціальних операцій України полюють на особливого звіра – ППО ворога. В одному з операційних районів група провела пошук та виявила ЗРК «Бук». Після чого оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта, а згодом приступили до зачистки місцевості», – йдеться у повідомленні.

Військові додають, що під час зачистки території пересвідчились в результативності своєї роботи, знайшовши те, що залишилось від російського «Бука».

Додамо, що зенітно-ракетний комплекс «Бук» призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км).

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