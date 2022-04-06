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Російському пілоту повідомили про підозру

Анастасія Диняк

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Пілоту, який бомбив Донеччину, Харківщину і Сумщину повідомили про підозру у порушені законів та звичаїв війни. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генпрокурора України.

російський військовий атакував місто Конотоп Сумської області, міста Куп’янськ та Ізюм Харківської області й  Волноваху Донецької області.

«За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня 2022 року пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України», – йдеться в повідомлені.

У неділю, 3 квітня, ЗСУ збили ворожий літак під час виконання чергового завдання. Пілота українські військові взяли в полон.

Злочинні дії особи є порушенням статей 51 та 52 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І).

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