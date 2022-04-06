росію спробують вигнати з Ради з прав людини

У четвер, 7 квітня, Генасамблея ООН розгляне резолюцію про зупинення прав членства рф у Раді з прав людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами глави українського МЗС, з ініціативою виключити росію з Ради ООН з прав людини виступила Україна та її країни-партнери. Відповідну резолюцію вже подали в Генасамблею ООН, її мають розглянути 7 квітня.

«Завтра будемо всім світом викидати росію з Ради з прав людини ООН. Україна разом із партнерами внесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюцію про зупинення прав членства рф в РПЛ ООН», – відзначив Дмитро Кулеба.

Як пише Укрінформ з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю, йдеться про тимчасове позбавлення прав росії в Раді ООН з прав людини. За таке рішення має проголосувати не менш як дві третини країн-членів Генасамблеї ООН.

Якщо резолюцію ухвалять, то рф не зможе голосувати та вносити від свого імені пропозиції щодо проєктів рішень. Проте за словами Кислиці, за потреби росія зможе вдатися до посередництва через близькі до себе країни.

«Враховуючи неякісний і найгірший склад Ради з прав людини за всю історію її існування, рф знайде чимало таких проксі, які відповідатимуть її інтересам, але голосів росії це не додасть», – зазначив Кислиця.

Він пояснив, що повне виключення країни зі складу членів Ради з прав людини не передбачене в її установчих документах. Можливе лише призупинення діяльності до кінця членства або до того часу, доки «країна почне своїми діями відповідати критеріям членства». У рф, нагадав Кислиця, членство закінчується 2023 року, і «малоймовірно, що вона стане на цей шлях».

«Це буде складне голосування, значно складніше, ніж засудження війни. Бо коли йдеться про агресію, то навряд чи ще якась країна-член ООН може уявити себе агресором. А щодо порушення прав людини, то деякі держави можуть екстраполювати це питання на себе», –додав він.

Зазначимо, що у резолюції Генасамблеї ООН від 2006 року, якою створено Раду з прав людини, зазначено, що «члени Ради повинні підтримувати найвищі стандарти у сфері заохочення та захисту прав людини». Асамблея уповноважена шляхом голосування двома третинами її членів припиняти права та привілеї члена Ради, якщо він наполегливо вчиняє грубі та систематичні порушення прав людини.

Генасамблея обирає від груп країн за географічним принципом членів Ради з прав людини, які займають 47 місць. Термін повноважень кожного члена становить три роки. Нині до неї, крім росії, входять, зокрема, Венесуела, Лівія, Вірменія, Судан.

У березні 2011 року Генасамблея ООН призупинила в РПЛ права Лівії через насильство проти демонстрантів з боку сил тодішнього лідера Муаммара Каддафі.

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